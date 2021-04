Gli Stati Uniti riconoscono ufficialmente il genocidio armeno. La Turchia: «Non prendiamo lezioni da nessuno» (Di sabato 24 aprile 2021) Joe Biden è il primo presidente degli Stati Uniti d’America a riconoscere ufficialmente il genocidio armeno. Un alto funzionario dell’amministrazione Biden ha specificato che il riconoscimento del genocidio è volto a «onorare le vittime» e non a «attribuire la colpa» alla Turchia, affinché tutto «questo non accada mai più», si legge in una nota ufficiale della Casa Bianca. Il presidente statunitense ha anticipato l’annuncio al presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante una telefonata informale lo scorso venerdì 23 aprile. Ma subito dopo la pubblicazione della nota è arrivata pronta la risposta da Ankara. «La Turchia non ha lezioni da prendere da nessuno sulla propria storia», ha commentato il ministro degli Esteri ... Leggi su open.online (Di sabato 24 aprile 2021) Joe Biden è il primo presidente deglid’America a riconoscereil. Un alto funzionario dell’amministrazione Biden ha specificato che il riconoscimento delè volto a «onorare le vittime» e non a «attribuire la colpa» alla, affinché tutto «questo non accada mai più», si legge in una nota ufficiale della Casa Bianca. Il presidente statunitense ha anticipato l’annuncio al presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante una telefonata informale lo scorso venerdì 23 aprile. Ma subito dopo la pubblicazione della nota è arrivata pronta la risposta da Ankara. «Lanon hada prendere dasulla propria storia», ha commentato il ministro degli Esteri ...

