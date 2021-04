“Gli armeni sono vittima di genocidio”: anche il presidente degli Usa Joe Biden riconosce lo sterminio (Di sabato 24 aprile 2021) “Gli armeni sono vittima di genocidio“. Le parole sono state pronunciate dal presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden. Una dichiarazione forte da parte del numero uno del Paese a stelle e strisce che è arrivato nel giorno in cui si è celebrato il 106esimo anniversario dell’inizio dello sterminio del popolo armeno nei territori dell’Impero ottomano, nel 1915. Biden ha fatto quello che fino a oggi non era stato fatto da nessun altro suo “collega” alla guida della Casa Bianca usare la parola genocidio riferendosi alle vittime armene delle deportazioni e uccisioni da parte delle forze ottomane dal 1915 al 1923. Le parole di Biden: “Noi onoriamo le vittime ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 24 aprile 2021) “Glidi“. Le parolestate pronunciate dalStati Uniti d’America, Joe. Una dichiarazione forte da parte del numero uno del Paese a stelle e strisce che è arrivato nel giorno in cui si è celebrato il 106esimo anniversario dell’inizio dellodel popolo armeno nei territori dell’Impero ottomano, nel 1915.ha fatto quello che fino a oggi non era stato fatto da nessun altro suo “collega” alla guida della Casa Bianca usare la parolariferendosi alle vittime armene delle deportazioni e uccisioni da parte delle forze ottomane dal 1915 al 1923. Le parole di: “Noi onoriamo le vittime ...

Advertising

repubblica : Biden riconosce il genocidio degli armeni: 'Gli orrori non si ripetano mai più'. Ankara: 'Grave errore' - LaStampa : Biden per la prima volta riconosce il genocidio degli armeni: “Gli orrori non si ripetano mai più” - arabafenice35 : RT @GiorgiaMeloni: Sono 11 milioni gli armeni sparsi nel mondo. Per commemorare il Genocidio e la diaspora di questo popolo antico e genero… - heavyrock70 : @VirgilioZanni @ProfCampagna @10_cosimo In realtà l'unica cosa stupida è aver sottolineato come gli armeni fossero cattolici... - 11Maenza : #ArmenianGenocide Ci voleva Joe Biden per far ricordare il genocidio degli Armeni? E' vergognoso! Non ci vogliono s… -