Gli Alleati entrano a Lissone nelle fotografie del 25 aprile (Di sabato 24 aprile 2021) di Fabio Luongo L'ingresso degli Alleati in città dopo la Liberazione, con jeep, carri armati e soldati angloamericani nelle strade, la folla di Lissonesi che li accoglie festante, la piazza ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 24 aprile 2021) di Fabio Luongo L'ingresso degliin città dopo la Liberazione, con jeep, carri armati e soldati angloamericanistrade, la folla disi che li accoglie festante, la piazza ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli Alleati Gli Alleati entrano a Lissone nelle fotografie del 25 aprile E' la mostra fotografica online realizzata da Comune e biblioteca sotto il titolo "XXV Aprile 1945 - Le fotografie degli Alleati in città", che si può sfogliare comodamente da casa propria sul sito ...

L'Apo celebra la Liberazione E poi gli eserciti Alleati: dai più importanti come quello inglese (compresi i soldati appartenenti ai paesi del Commonwealth, australiani, canadesi, neozelandesi, etc. ), americano, francese, e l'...

Gli Alleati entrano a Lissone nelle fotografie del 25 aprile La mostra online è stata realizzata dal municipio e dalla biblioteca. Si può sfogliare da casa, le immagini provengono dall'archivio comunale ...

E' la mostra fotografica online realizzata da Comune e biblioteca sotto il titolo "XXV Aprile 1945 - Le fotografie degli Alleati in città", che si può sfogliare comodamente da casa propria sul sito ... E poi gli eserciti Alleati: dai più importanti come quello inglese (compresi i soldati appartenenti ai paesi del Commonwealth, australiani, canadesi, neozelandesi, etc. ), americano, francese, e l'...