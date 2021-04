Giustizia e Uguaglianza: la lotta della WNBA (Di sabato 24 aprile 2021) La stagione 2020 della WNBA era iniziata con una dedica. Quella al movimento “Black Lives Matter” e la lotta per la Giustizia e l’Uguaglianza delle giocatrici della WNBA, non si è mai fermata. Nemmeno ora che l’ex agente di polizia Derek Chauvin è stato condannato per l’omicidio di George Floyd. Mentre hanno riconosciuto la condanna come una vittoria nella lotta per la Giustizia, hanno anche realizzato che il percorso non era completo. Ne è nato il rinnovo all’impegno nella ricerca della piena Giustizia e Uguaglianza da parte tanto delle giocatrici quanto delle società. Dedicato a Black Lives Matter il weekend di apertura del WNBA 2020 Per tutta la stagione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 24 aprile 2021) La stagione 2020era iniziata con una dedica. Quella al movimento “Black Lives Matter” e laper lae l’delle giocatrici, non si è mai fermata. Nemmeno ora che l’ex agente di polizia Derek Chauvin è stato condannato per l’omicidio di George Floyd. Mentre hanno riconosciuto la condanna come una vittoria nellaper la, hanno anche realizzato che il percorso non era completo. Ne è nato il rinnovo all’impegno nella ricercapienada parte tanto delle giocatrici quanto delle società. Dedicato a Black Lives Matter il weekend di apertura del2020 Per tutta la stagione ...

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Uguaglianza "Io ero morto, ma ora vivo". La biografia di Primo Levi e il significato del 25 aprile Il 25 aprile, giorno in cui si ricorda la liberazione dal nazifascismo, è la festa di tutti. O almeno, di tutti coloro che hanno a cuore la libertà, la giustizia, l'uguaglianza, la democrazia - in una parola, la civiltà. Anno dopo anno, soggetto ad attacchi sempre più corrosivi e sfacciati delle forze reazionarie e neofasciste, il significato di ...

Quante persone ancora dovranno morire? ... qui sovente trovano non affetto fraterno e uguaglianza di dignità e diritti, ma nuova riduzione in ... la giustizia, la civile convivenza, la salvezza comune dell'umanità intera. Chiediamo ad ogni ...

