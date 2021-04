Giupponi | Ats | “In Bergamasca 9 200 vaccinazioni al giorno | saliremo a 12mila”

(Di sabato 24 aprile 2021) “I numeri dellein provincia di Bergamo stanno aumentando: con 9.200alsiamo già oltre 8.500/die che è l’obiettivo locale parametrato su quello nazionale (500.000/die nazionale; 85.000/die Lombardia; 8.500/die Bergamo) – afferma Massimo, direttore generale ATS Bergamo. – Settimana prossima si andrà a oltre 12.000 vaccinazione/die. In questo momento stiamo lavorando al 50% della capacità produttiva potenziale massima in termini di sedi e di personale. La macchina funziona e tutti stanno facendo la loro parte, l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo ringrazia quanti hanno dato il loro apporto a ogni livello”. Per quanto riguarda le aziende, anche i dipendenti delle imprese possono rientrare nelle categorie da vaccinare. Gli accordi ci sono, ma ...

"Mancano le dosi" , commenta il direttore generale di ATS Massimo Giupponi, dopo aver spiegato che la copertura sul territorio, in termini di somministrazioni, ha raggiunto il 97% sul totale delle ..."In questo momento stiamo facendo 5 - 6 mila vaccinazioni al giorno quando abbiamo la potenzialità di farne il triplo - spiega infatti il direttore dell'ATS Massimo Giupponi-. Le vaccinazioni si ...Valseriana News - I numeri della campagna vaccinale antinfluenzale in provincia di Bergamo: 218.373 persone vaccinate in provincia ...