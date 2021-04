Giro di Romagna per Dante Alighieri, Juan Ayuso si aggiudica la seconda frazione (Di sabato 24 aprile 2021) Sale a tre il numero di vittorie nel 2021 per Juan Ayuso. Il portacolori del Team Colpack Ballan si è infatti aggiudicato la seconda frazione del Giro di Romagna per Dante Alighieri confermandosi fra i migliori prospetti del ciclismo mondiale. Reduce dalla doppietta del Trofeo Piva e del Giro del Belvedere, l’iberico in forza alla formazione di Almè ha sfruttato il percorso ondulato della tappa che ha condotto il gruppo da Bellaria Igea Marina a Santa Sofia. Le diverse ascese previste lungo il percorso hanno reso la corsa particolarmente accesa sin dai primi chilometri, dando vita così a una serie di tentativi di fuga che hanno più volte rimescolato la composizione del plotone principale. Sotto l’impulso dello stesso ... Leggi su bergamonews (Di sabato 24 aprile 2021) Sale a tre il numero di vittorie nel 2021 per. Il portacolori del Team Colpack Ballan si è infattito ladeldiperconfermandosi fra i migliori prospetti del ciclismo mondiale. Reduce dalla doppietta del Trofeo Piva e deldel Belvedere, l’iberico in forza alla formazione di Almè ha sfruttato il percorso ondulato della tappa che ha condotto il gruppo da Bellaria Igea Marina a Santa Sofia. Le diverse ascese previste lungo il percorso hanno reso la corsa particolarmente accesa sin dai primi chilometri, dando vita così a una serie di tentativi di fuga che hanno più volte rimescolato la composizione del plotone principale. Sotto l’impulso dello stesso ...

