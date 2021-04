Gip De Benedictis arrestato a Bari | le intercettazioni – L’esponente del clan | “Ho speso 30mila euro e mi sono comprato il giudice”

(Di sabato 24 aprile 2021) “Delinque fino all’ultimo momento, e oltre” il gip diGiuseppe De, finito in carcere questa mattina con l’accusa di corruzione in atti giudiziari insieme all’avvocato penalista Giancarlo Chiarello. Mazzette in cambio di scarcerazioni. Anche di elementi di spicco della criminalità organizzata barese e foggiana. L’indagine dei carabinieri del Nucleo Investigativo dicoordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce, ha portato alla luce quella che il gip di Lecce Giulia Proto ha definito “un’amicizia fondata su un illecito mercimonio della funzione giurisdizionale” che non si è affievolita nemmeno di fronte alla certezza che presto sarebbero stati arrestati. La loro “proclività a delinquere – si legge negli atti d’inchiesta – non è scemata neanche davanti alla consapevolezza del Chiariello di essere oggetto ...

Accolte le richieste cautelari della Dda, ildi Lecce ha così disposto l'arresto di Giuseppe Dee Giancarlo Chiarello accusati di aver stretto un accordo corruttivo in base al quale il ...L'ipotesi su cui fonda l'impianto accusatorio della DDA di Lecce, anche fatta propria dal, è quella per cui il giudice Giuseppe Depresso il Tribunale di Bari, e l'Avvocato ...Così parlava in una telefonata con un amico intercettata dagli inquirenti il gip di Bari Giuseppe de Benedictis arrestato per corruzione insieme con l’avvocato Giancarlo Chiarello. “Ti sto chiamando ...Nell'ordinanza che ha portato all'arresto del magistrato si legge che in cambio di denaro “il gip sostituiva l'originaria custodia in carcere, da lui stesso applicata, con misure meno afflittive quale ...