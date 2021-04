Gip Bari arrestato per corruzione nascondeva tangenti nelle prese elettriche (Di sabato 24 aprile 2021) Intascava tangenti e pilotava sentenze, con benefici anche per detenuti mafiosi. Sono gravissime le accuse di corruzione per il giudice barese Giuseppe DeBenedictis, arrestato oggi dai carabinieri al culmine di una indagine su delega della Procura di Lecce. Accuse sostanziate da intercettazioni ambientali, pedinamenti e dichiarazioni di collaboratori di giustizia, che hanno parlato di un sistema noto nell’ambiente criminale barese. Versando soldi al giudice De Benedictis, tramite alcuni avvocati baresi, era possibile ottenere provvedimenti giudiziari favorevoli, in particolare l’alleggerimento di misure cautelari. In carcere sono finiti anche l’avvocato penalista barese Giancarlo Chiariello e Danilo Pietro Della Malva, trentacinquenne foggiano coinvolto in un’inchiesta per narcotraffico, ritenuto il principale corruttore. Dodici le ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 aprile 2021) Intascavae pilotava sentenze, con benefici anche per detenuti mafiosi. Sono gravissime le accuse diper il giudice barese Giuseppe DeBenedictis,oggi dai carabinieri al culmine di una indagine su delega della Procura di Lecce. Accuse sostanziate da intercettazioni ambientali, pedinamenti e dichiarazioni di collaboratori di giustizia, che hanno parlato di un sistema noto nell’ambiente criminale barese. Versando soldi al giudice De Benedictis, tramite alcuni avvocati baresi, era possibile ottenere provvedimenti giudiziari favorevoli, in particolare l’alleggerimento di misure cautelari. In carcere sono finiti anche l’avvocato penalista barese Giancarlo Chiariello e Danilo Pietro Della Malva, trentacinquenne foggiano coinvolto in un’inchiesta per narcotraffico, ritenuto il principale corruttore. Dodici le ...

