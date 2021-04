Giovane disabile sequestrato e torturato da una coppia nel foggiano | l’accusa di avergli rubato il cane

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 24 aprile 2021) Undi 25 anni è statoda unaa Manfredonia, nel, che lo ha poi gravemente malmenato. La violenza sarebbe nata dal sospetto dei due 40enni che ilavesseloro il. Ilsarebbe stato aggredito e picchiato anche il giorno prima. I due, un uomo e una donna, sono ora in custodia cautelare in carcere. Sequestrano e torturano un: arrestati I fatti avrebbero avuto luogo lo scorso 19 marzo a Manfredonia, in provincia di Foggia. Pasquale Lebiu, 40 anni, e Filomena Cotugno, 43 anni, conviventi, avrebberoildi 25 anni e lo avrebbero condotto in campagna, dove ...