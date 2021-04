Gioele Dix | volto di Zelig | e il suo nome d’arte particolare | ecco il motivo impensabile

Leggi su kronic

(Di sabato 24 aprile 2021) Uno dei protagonisti diDix, ha svelato le origini del suo. Andiamo a scoprire insieme ildi questa sceltaDix (Instagram)David Ottolenghi, in arteDix, è un simpaticissimo attore nato nel capoluogo lombardo. La sua carriera è iniziata a teatro, quando verso la fine degli anni settanta ha preso parte a diversi spettacoli. Grazie alla sua spiccata ironia viene notato da alcuni registi ed autori, i quali gli offrono svariati incarichi. Nonostante gran parte della sua carriera sia stata dedicata alla recitazione, il comico milanese ha partecipato anche a qualche trasmissione televisiva. La prima è stata nel 1988, all’interno del varietà “Cocco”, in onda per due edizioni sulle frequenze dei canali Rai. Proprio ...