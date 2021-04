Ginnastica artistica, Europei Basilea 2021: Bartolini di bronzo nel corpo libero, prima medaglia azzurra (Di sabato 24 aprile 2021) Arriva finalmente la prima medaglia per l’Italia agli Europei 2021 di Ginnastica artistica che si stanno svolgendo a Basilea (Svizzera) Ad ottenerla è Nicola Bartolini, il quale si è aggiudicato il bronzo nel corpo libero. Un grande esercizio da parte dell’azzurro, premiato dalla giuria con un 14.666 (5.8 il D Score). Un ottimo risultato considerano che la lotta all’oro con questo Nikita Nagornyy è decisamente proibitiva: il triplo carpio dietro del russo è spettacolare e vale un 15.116 con 6.8 di D score. Tra lui e l’azzurro si piazza uno straripante Benjamin Gischard straripante: lo svizzero ottiene un 14.966 (6.0), secondo a due decimi da Nagornyy. (in aggiornamento) SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) Arriva finalmente laper l’Italia aglidiche si stanno svolgendo a(Svizzera) Ad ottenerla è Nicola, il quale si è aggiudicato ilnel. Un grande esercizio da parte dell’azzurro, premiato dalla giuria con un 14.666 (5.8 il D Score). Un ottimo risultato considerano che la lotta all’oro con questo Nikita Nagornyy è decisamente proibitiva: il triplo carpio dietro del russo è spettacolare e vale un 15.116 con 6.8 di D score. Tra lui e l’azzurro si piazza uno straripante Benjamin Gischard straripante: lo svizzero ottiene un 14.966 (6.0), secondo a due decimi da Nagornyy. (in aggiornamento) SportFace.

