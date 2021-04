Gianni Morandi, procede a rilento la sua guarigione: le sue condizioni – FOTO (Di sabato 24 aprile 2021) procede a rilento la guarigione della mano destra di Gianni Morandi dopo l’incidente casalingo con il fuoco: l’aggiornamento Dopo l’incidente avvenuto lo scorso 11 marzo sulle colline bolognesi, Gianni Morandi ha iniziato la fisioterapia presso l’ospedale Bufalini di Cesena dove è stato ricoverato per diverso tempo. Il cantante stava incendiando delle sterpaglie quando ha perso L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 24 aprile 2021)ladella mano destra didopo l’incidente casalingo con il fuoco: l’aggiornamento Dopo l’incidente avvenuto lo scorso 11 marzo sulle colline bolognesi,ha iniziato la fisioterapia presso l’ospedale Bufalini di Cesena dove è stato ricoverato per diverso tempo. Il cantante stava incendiando delle sterpaglie quando ha perso L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

bizarredJackE : RT @_heysestra: Gianni Morandi ? Claudio Baglioni ? Adriano Celentano ?? - zazoomblog : Grossi problemi per Gianni Morandi dopo l’incidente: è lui stesso a comunicarlo. Cos’è successo - #Grossi… - jrdevices : ? Gianni Morandi ? Non Son Degno Di Te ? Video & Audio Restaurati - infoitcultura : Gianni Morandi, ancora problemi dopo l’incidente: “La mano non si muove” - crissha2016 : RT @LaVeritaWeb: Per rifarsi l'immagine dopo il crollo del Morandi, l'ente della famiglia partecipa al progetto «Gianni Rodari». Ma nelle s… -