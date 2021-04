Gianni Morandi mostra per la prima volta la mano ustionata senza benda | “Quasi priva di mobilità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 aprile 2021)sta affrontando i postumi del terribile incidente domestico che gli ha lasciato come ricordo ustioni, anche molto gravi. Il cantautore su Facebook hato la suadestra non più nascosta da bende ma così com’è, ancora ferita e dolorante. L’immagine, pregna di coraggio e fiducia, è accompagnata da un lungo commento: “23 aprile, Cesena. Ho iniziato la riabilitazione per recuperare l’uso delladestra. Nicoletta (la fisioterapista, ndr) si muove con molta professionalità e sicurezza ma continua a ripetermi che dovrò impegnarmi anche da solo, con esercizi quotidiani a casa. La, per ora, èdie il percorso che mi porterà alla completa guarigione, è ancora molto lungo… Diamoci da fare!”. ...