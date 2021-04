Giallo a Reggio Emilia, 58enne trovato senza vita in casa. Grave la moglie (Di sabato 24 aprile 2021) Possibile omicidio a Reggio Emilia. Un uomo di 58 anni è stato rinvenuto senza vita in casa. In gravi condizioni la moglie. SAN MARTINO IN RIO (Reggio Emilia) – Possibile omicidio alle porte di Reggio Emilia. Nel pomeriggio di sabato 24 aprile il cadavere di un uomo di 54 anni è stato rinvenuto in un appartamento dal figlio. Accanto alla vittima c’era la moglie in condizioni molto gravi. L’allarme è stato lanciato proprio dal figlio della coppia. La Procura ha aperto un’indagine per ricostruire meglio quanto successo e cercare di risalire all’identità del presunto killer. Nelle prossime ore potrebbe essere ascoltato ancora una volta il figlio, sconvolto dalla scoperta dei due corpi ... Leggi su newsmondo (Di sabato 24 aprile 2021) Possibile omicidio a. Un uomo di 58 anni è stato rinvenutoin. In gravi condizioni la. SAN MARTINO IN RIO () – Possibile omicidio alle porte di. Nel pomeriggio di sabato 24 aprile il cadavere di un uomo di 54 anni è stato rinvenuto in un appartamento dal figlio. Accanto alla vittima c’era lain condizioni molto gravi. L’allarme è stato lanciato proprio dal figlio della coppia. La Procura ha aperto un’indagine per ricostruire meglio quanto successo e cercare di risalire all’identità del presunto killer. Nelle prossime ore potrebbe essere ascoltato ancora una volta il figlio, sconvolto dalla scoperta dei due corpi ...

Advertising

news_mondo_h24 : Giallo a Reggio Emilia, 58enne trovato senza vita in casa. Grave la moglie - infoitinterno : Omicidio a Reggio Emilia: morto il marito, grave la moglie. E' giallo - BlogRoma : 94’ secondo giallo per Ibanez a tempo scaduto. A Reggio Emilia (Sassuolo) non ci fecero battage una punizione.… -