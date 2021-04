Gf Vip 5, Samantha De Grenet al veleno: “Stefania Orlando non so chi sia”. E si scatena l’ironia del web (Di sabato 24 aprile 2021) Il Gif Vip si è concluso ormai da diversi mesi ma alcune tensioni tra ex coinquilini non sembrano proprio essersi appianate. Stavolta ai più attenti non è sfuggita una Samantha De Grenet al veleno su Stefania Orlando. Le due showgirl, entrate nella casa come conoscenti di vecchia data, sembrano esserne uscite più che mai rivali. Ad accendere una nuova miccia è stata una intervista rilasciata dalla De Grenet al settimanale Mio. Quando a un certo punto le è stato chiesto se fosse gelosa, come insinuato da qualcuno, dell’amicizia speciale tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, ha risposto negando totalmente, per poi aggiungere una stoccata alla bionda conduttrice. Ecco le sue parole: Gf Vip è finito e non mi interessa parlarne. Però mi dispiace che ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 24 aprile 2021) Il Gif Vip si è concluso ormai da diversi mesi ma alcune tensioni tra ex coinquilini non sembrano proprio essersi appianate. Stavolta ai più attenti non è sfuggita unaDealsu. Le due showgirl, entrate nella casa come conoscenti di vecchia data, sembrano esserne uscite più che mai rivali. Ad accendere una nuova miccia è stata una intervista rilasciata dalla Deal settimanale Mio. Quando a un certo punto le è stato chiesto se fosse gelosa, come insinuato da qualcuno, dell’amicizia speciale tra Tommaso Zorzi e, ha risposto negando totalmente, per poi aggiungere una stoccata alla bionda conduttrice. Ecco le sue parole: Gf Vip è finito e non mi interessa parlarne. Però mi dispiace che ...

