Genova, preso il maniaco dei bus dopo la denuncia sui social (Di sabato 24 aprile 2021) Tradito dalle telecamere un sessantenne noto alle forze dell'ordine per reati sessuali. Era l'uomo citato nella lettera aperta di una giovane vittima, diventata virale in rete Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 24 aprile 2021) Tradito dalle telecamere un sessantenne noto alle forze dell'ordine per reati sessuali. Era l'uomo citato nella lettera aperta di una giovane vittima, diventata virale in rete

