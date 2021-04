Genocidio in Armenia, migliaia di cittadini sfilano nella capitale Yerevan in ricordo della strage della Prima guerra mondiale – Video (Di sabato 24 aprile 2021) I cittadini della capitale armena di Yerevan si sono radunati al memoriale delle vittime del Genocidio per celebrare il 106esimo anniversario dalla strage perpetrata dall’esercito ottomano durante la Prima guerra mondiale. Nelle ultime ore, si è parlato di un riconoscimento ufficiale di questo Genocidio da parte del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Una mossa storica che rischia di acuire le tensioni tra Usa e Turchia, entrambi membri della Nato. Il governo di Yerevan, infatti, chiede un risarcimento finanziario ad Ankara e il ripristino dei diritti di proprietà per i discendenti di coloro che sono stati uccisi nei massacri del 1915-1918. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Iarmena disi sono radunati al memoriale delle vittime delper celebrare il 106esimo anniversario dallaperpetrata dall’esercito ottomano durante la. Nelle ultime ore, si è parlato di un riconoscimento ufficiale di questoda parte del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Una mossa storica che rischia di acuire le tensioni tra Usa e Turchia, entrambi membriNato. Il governo di, infatti, chiede un risarcimento finanziario ad Ankara e il ripristino dei diritti di proprietà per i discendenti di coloro che sono stati uccisi nei massacri del 1915-1918. La ...

