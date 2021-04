Genoa vince derby ligure | 2-0 a Spezia e salvezza quasi raggiunta

(Di sabato 24 aprile 2021) GENOVA (ITALPRESS) – Ilbatte lo2-0, si aggiudica ile compie un passo decisivo nella conquista della, salendo a 36 punti e lasciando la squadra di Italiano a 33. A decidere il match le reti di Scamacca e Shomurodov nella ripresa. Nel primo quarto d’ora è Destro il grande protagonista: l’attaccante prima sfiora la rete di testa, mandando di poco sopra la traversa, poi trova la risposta di Provedel sul destro a giro da posizione defilata, infine approfitta della scivolata del portiere spezzino rubando palla ma perdendo l’equilibrio proprio al momento di calciare a porta vuota favorendo il ritorno dell’estremo difensore. Al minuto 28 l’episodio che potrebbe cambiare il match: Zappacosta se ne va sulla sinistra, mette in mezzo all’area dove Provedel non trattiene e ...

Scamaccail duello con Erlic, palla all olandese che calcia a botta sicura. Stavolta bravo Provedel. 86 - SHOMURODOV! GOL! CHE GOL! 2 - 0! Strootman strappa un pallone a sinistra e lancia ...Ilil derby ligure contro lo Spezia facendo un balzo verso la salvezza. La cronaca del match del Ferraris. 1 Calcio d'inizio Rotola il pallone a Marassi, inizia il derby ligure. 2 Ammonito ...GENOVA (ITALPRESS) – Il Genoa batte lo Spezia 2-0, si aggiudica il derby ligure e compie un passo decisivo nella conquista della salvezza, ...GENOVA - Il Genoa vince 2-0 sullo Spezia e fa un balzo quasi decisivo per rimanere in serie A. Decidono nella ripresa Scamacca e Shomurodov, in un match comunque godibile. Tante palle gol per Criscito ...