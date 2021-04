(Di sabato 24 aprile 2021) Se hai cliccato su questo articolo starai probabilmente cercando il modo di seguire. La gara apre la 33esima giornata di Serie A ed è un vero scontro, fondamentale per entrambe le squadre. Per i padroni di casa diventa importante tornare a vincere in casa, obiettivo che non viene raggiunto ormai da L'articolo

Advertising

Faqqa37 : @mandvzukic Io posso svegliarmi e trovare genoa spezia alle 15? Illegale - ViyatuSports : #SerieA Genoa ?? Spezia, 6.30pm Parma ?? Crotone, 9.30pm Sassuolo ?? Sampdoria, 12.15am - GazzettadellaSp : Leo Sena in regia contro il Genoa, Nzola al centro dell'attacco (Live) - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Genoa-Spezia in streaming: il match vale la salvezza: Se hai cliccato su questo articol… - AMinghetti : RT @YvanGoSlow24: Ma gli amanti del calcio del popolo sono già sintonizzati su Genoa-Spezia? -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Spezia

Serie A a ritmi forzati con la 33esima giornata a sole 48 ore dagli ultimi match del turno infrasettimanale . Oggi in campo alle 15, alle 18 Parma - Crotone e in serata Sassuolo - Sampdoria , rispettivamente in tv le prime due su Sky Calcio, e da Genova la diretta su Dazn. Serie A: la classifica Serie A: ...di Claudio Franceschini) Diretta/video streaming tv: il duello Ballardini vs Italiano DIRETTA MILAN INTER FEMMINILE: IL CAMMINO Avvicinandoci alla diretta di Milan Inter donne , ...GENOVA - Genoa e Spezia si affrontano alle 15 al Ferraris. Entrambe sono a 33 punti e cercano un risultato positivo per allontanarsi dal fondo classifica. All'andata, il 23 dicembre, i rossoblù avevan ...La 33a giornata di campionato si apre con la sfida tutta ligure fra Genoa e Spezia. Al "Ferraris" rossoblu e aquilotti, appaiati a 33 punti in classifica.