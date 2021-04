Genoa-Spezia | amarezza Italiano | “Noi incostanti Salvezza? Daremo il massimo nelle ultime 5 gare”

Leggi su mediagol

(Di sabato 24 aprile 2021) Parola a Vincenzo.Ko delloal "Ferraris" crollato sotto i colpi del, impostosi con il risultato di 2-0, frutto delle reti di Scamacca e Shomurodov. Una sconfitta amara analizzata al triplice fischio dal tecnico bianconero, Vincenzo, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" al termine della gara."Il nostro problema è che in questo momento non riusciamo ad essere costanti e a ripetere le prestazioni sotto l'aspetto dell'attenzione e della concentrazione. Non riusciamo ad avere continuità ed è difficile perché gli altri già in partenza sono più forti di noi e se non mettiamo il furore agonistico è normale fare fatica. In questo momento soprattutto fuori casa non siamo bravi a metterla dentro e se non riesci a tenere viva la partita poi subisci il gol che chiude la gara e diventa complicato. ...