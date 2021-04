Gazzetta: Sarri in pole per la panchina della Roma (Di sabato 24 aprile 2021) Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il nome di Maurizio Sarri è in pole position per la panchina della Roma. In questi giorni l’agente del tecnico toscano, Fali Ramadani, è in Italia ed ha già incontrato un paio di volte il ds giallorosso, Pinto. “Pinto e Ramadani si sono già parlati in un paio di circostanze, trattando proprio la questione Sarri. Pinto la sta valutando, Ramadani appena può gliela caldeggia. Insomma, la situazione non è ancora bollente anche perché di mezzo c’è una semifinale di Europa League. Ma è sicuramente calda”. Il tecnico ha già espresso il suo gradimento sulla squadra giallorossa, scrive la rosea. “A chi lo conosce bene – soprattutto dalle sue parti, in Toscana – Sarri ha infatti già confidato come crede che quella ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 aprile 2021) Secondo quanto scrive ladello Sport, il nome di Maurizioè inposition per la. In questi giorni l’agente del tecnico toscano, Fali Ramadani, è in Italia ed ha già incontrato un paio di volte il ds giallorosso, Pinto. “Pinto e Ramadani si sono già parlati in un paio di circostanze, trattando proprio la questione. Pinto la sta valutando, Ramadani appena può gliela caldeggia. Insomma, la situazione non è ancora bollente anche perché di mezzo c’è una semifinale di Europa League. Ma è sicuramente calda”. Il tecnico ha già espresso il suo gradimento sulla squadra giallorossa, scrive la rosea. “A chi lo conosce bene – soprattutto dalle sue parti, in Toscana –ha infatti già confidato come crede che quella ...

