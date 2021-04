Gasperini | “Puntiamo al secondo posto | il futuro è nelle nostre mani”

(Di sabato 24 aprile 2021) Due novità alla vigilia di Atalanta-Bologna: la prima, “Hateborr convocato, dovediamo se può giocare”. La seconda, un Gasp avanti tutta: “Dobbiamo puntare al, anche per toglierci altre preoccupazioni. Bisogna guardare avanti, il. L’anno scorso l’abbiamo mancato all’ultima partita, se facciamo il massimo ci arriviamo”.preferisce non piangersi troppi addosso per i gol sbagliati e pensa positivo: “Punti persi? Guardiamo ai 65 punti che abbiamo, siamo molto soddisfatti quando fai prestazioni di questo livello con Juve e. Roma. E quanto ai gol sbagliati, siamo sempre il miglior attacco. E vero che adesso, a sei giornate dalla fine, tutti devono cambiare marcia, e stato ...

Testa bassa e pedalare, come si diceva una volta. Possibilmente fino al secondo posto: riuscirci è una possibilità, provarci un dovere per l'Ataanta, dice Gian Piero. Pedalare senza far troppo conto sul calendario e su quello che sembra dire: il Bologna, sulla carta senza motivazioni reali, è la classica trappola che il tecnico invita a schivare, domani ...La conferenza stampa di Gian Piero ...Se l’Atalanta dovesse vincere tutte le gare che restano fino al termine della stagione, sarebbe aritmeticamente seconda. Da questo aspetto cominciano le considerazioni di Gian P ...Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna: le sue parole Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in conferenza s ...