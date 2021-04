Forza Italia, De Siano: Azzerate tutte le cariche di partito in Campania, presto nuovo organigramma (Di sabato 24 aprile 2021) Azzerate le cariche di partito di Forza Italia in Campania. Lo annuncia il coordinatore regionale campano Domenico De Siano. “In Campania – spiega – dobbiamo dar vita ad un nuovo assetto politico e organizzativo di Forza Italia nello spirito dell’unità e della collegialità, secondo le linee indicate dal presidente Silvio Berlusconi. Una squadra è già al lavoro per garantire la massima partecipazione di giovani, donne, rappresentanti del mondo del lavoro e delle professioni. Per favorire questo percorso di rilancio abbiamo condiviso con il coordinatore nazionale del partito Antonio Tajani l’azzeramento di tutti gli organismi pregressi”. Nelle prossime settimane, fa sapere De ... Leggi su ildenaro (Di sabato 24 aprile 2021)ledidiin. Lo annuncia il coordinatore regionale campano Domenico De. “In– spiega – dobbiamo dar vita ad unassetto politico e organizzativo dinello spirito dell’unità e della collegialità, secondo le linee indicate dal presidente Silvio Berlusconi. Una squadra è già al lavoro per garantire la massima partecipazione di giovani, donne, rappresentanti del mondo del lavoro e delle professioni. Per favorire questo percorso di rilancio abbiamo condiviso con il coordinatore nazionale delAntonio Tajani l’azzeramento di tutti gli organismi pregressi”. Nelle prossime settimane, fa sapere De ...

