Formula E a Valencia, weekend con doppia gara. Diretta Sky Sport e Italia 1 (Di sabato 24 aprile 2021) Dopo l’E-Prix di Roma, continua su Sky lo spettacolo elettrico su quattro ruote della Formula E, che nel weekend farà tappa a Valencia per Round 5 e Round 6 del Campionato Mondiale 2021. Due giorni di... Leggi su digital-news (Di sabato 24 aprile 2021) Dopo l’E-Prix di Roma, continua su Sky lo spettacolo elettrico su quattro ruote dellaE, che nelfarà tappa aper Round 5 e Round 6 del Campionato Mondiale 2021. Due giorni di...

Advertising

videomotorsIT : Formula E: ePrix Valencia 2021, orari diretta tv gare // - Ffffedee : RT @mult1formula: ??FORMULA E - ALLA SCOPERTA DEL CIRCUITO DI VALENCIA Questo weekend la Formula E torna per i round 5 e 6 della stagione!… - heronclerc : RT @mult1formula: ??FORMULA E - ALLA SCOPERTA DEL CIRCUITO DI VALENCIA Questo weekend la Formula E torna per i round 5 e 6 della stagione!… - YleSalerno : RT @mult1formula: ??FORMULA E - ALLA SCOPERTA DEL CIRCUITO DI VALENCIA Questo weekend la Formula E torna per i round 5 e 6 della stagione!… - TeleDigitale : Formula E, la programmazione tv di Sky Sport per l’E-Prix di Valencia -