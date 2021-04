Formula 1 | si correrà a Suzuka almeno fino al 2024 | c’è l’accordo per il GP del Giappone

(Di sabato 24 aprile 2021) La1 comunica in una nota che il GP delsul circuito disiper “altri tre anni”. Un sodalizioal, dunque, tra il circus e il promotore della gara Mobilityland. “Sono davvero felice che la F1 continui a correre in questo circuito per altri tre anni – ha dichiarato il Ceo della1 Stefano Domenicali -. Iloccupa un posto speciale nei cuori e nelle menti dei tifosi di F1 di tutto il mondo eha ospitato molti dei momenti più leggendari di questo sport, con 11 titoli mondiali piloti decisi lì”. SportFace.

Importante annuncio per la1 e i suoi tifosi. Il Circus ha ufficializzato l'estensione con il Gran Premio del Giappone fino al 2024. La gara nipponica dunque siancora sullo storico tracciato di Suzuka almeno ...Laa Suzuka, in Giappone, per altre tre stagioni. Lo hanno annunciato gli organizzatori in una nota in cui si precisa che l'estensione del contratto prevede che il GP si corra per altre ...