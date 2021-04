Fonseca: 'Roma, pensa al Cagliari e non al Manchester. Smalling convocato' (Di sabato 24 aprile 2021) Roma - Ultimo match prima dell'attesa gara d'andata della semifinale di Europa League contro il Manchester United. La Roma di Paulo Fonseca vola a Cagliari per sfidare la squadra di Semplici e ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 24 aprile 2021)- Ultimo match prima dell'attesa gara d'andata della semifinale di Europa League contro ilUnited. Ladi Paulovola aper sfidare la squadra di Semplici e ...

Advertising

Gazzetta_it : Rivoluzione Roma: Sarri è in pole per il futuro giallorosso. Tutti i dettagli - OfficialASRoma : ?? “Sono totalmente contrario alla Superlega. Chi comanda nel calcio non sono i soldi ma i tifosi, i giocatori e gli… - RaiSport : ? #Fonseca: 'Con tutti i giocatori disponibili avremmo potuto fare di più' Il tecnico della #Roma: 'E' difficile gi… - AdornatoAntonio : RT @ilRomanistaweb: ?? #Montella: 'Apprezzo #Fonseca. La #Roma è un mio punto debole, è parte di me' L'ex calciatore e allenatore gialloros… - DiMarzio : #CagliariRoma | #Fonseca: 'È difficile gestire tutti questi impegni ravvicinati' -