Flick difende Salihamidzic | “Gli insulti e le minacce alla famiglia sono inquietanti”

(Di sabato 24 aprile 2021) Il tecnico del Bayern Monaco, Hansi, in conferenza stampa ha parlato dell’episodio didi morte edi, ds del Bayern Monaco, ritenuto responsabile dell’addio del tecnico a fine stagione. Queste le sue parole: “Penso che chiunque possa immaginare come ci si sente quando la propriaviene attaccata in quel modo. Questo è inaccettabile. Brazzo ha unameravigliosa,stati superati i limiti. Abbiamo posizioni e pensieri diversi, ma ciò non significa che non ci apprezziamo. Non ci siamo mai attaccati personalmente. Il calcio è importante, ma non è la cosa più importante nella vita”. Foto: Twitter Bayern Monaco L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.