Fiorentina-Juventus | Pirlo | “Abbiamo in testa la Champions Andata? Spirito di rivalsa”

(Di sabato 24 aprile 2021) Andreaha parlato nella conferenza stampa alla vigilia di, trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021: “Della Juve mi convince lochein ogni calciatore.inl’obiettivo. Andiamo avanti con forza per raggiungere questa cosa così importante. Affrontiamo una squadra che lotta per non retrocedere, ma ricordiamo l’, la nostra prima sconfitta.dicontro una squadra che è un’avversaria storia. Speriamo di fare una bella partita e il risultato”. Di seguito le dichiarazioni complete del tecnico della Vecchia Signora. SU DYBALA E RONALDO – “Passano le partite e Dybala mette sempre ...

Advertising

juventusfc : ?? La gallery dell'allenamento di oggi ?? ? - juventusfc : La storia dei #Duels di #FiorentinaJuve inizia da qui ?? - juventusfc : Subito al lavoro. Focus: #FiorentinaJuve. Le ultime dal #TrainingCenter ?? - franknotaro_ts : RT @de_pinot: 24/04/2016 Fiorentina-Juventus 1-2 Mentre i tifosi viola ancora gongolavano e perculavano per il pareggio appena raggiunto c… - infobetting : Fiorentina-Juventus (25 aprile ore 15:00): formazioni, quote, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Juventus

Le dichiarazioni di Andrea Pirlo alla vigilia di, sfida valevole per la 33esima giornata del campionato di Serie A In casaè vigilia della delicata sfida contro ladi Iachini. Ronaldo e compagni saranno ...... gli stessi di Benedetta Glionna (Empoli), Andrea Staskova () e Andressa (Roma), e peraltro ... Nei quarti invece l'Inter si è liberata della: vittoria per 2 - 0 all'andata, indolore ...Fiorentina-Juventus, le dichiarazioni di Andrea Pirlo in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Franchi ...Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Milan, Inter e Juventus sono sotto accusa dalla Serie A per la creazione della Superlega ...