Fiorentina Juventus | atmosfera incandescente | tifosi viola scatenati – VIDEO

(Di sabato 24 aprile 2021) Idellacaricano iin vista della sfida alla: cori e fumogeni alla vigilia della gara –dellacaricano iin vista della sfida contro ladi domani. I sostenitori si sono ritrovati al di fuori del centro sportivo Davide Astori per portare il loro sostegno allain vista della gara di domani contro i rivali di sempre. Striscioni, cori e fumogeni per ialla vigilia della sfida, con la squadra che dai cancelli del centro sportivo osserva la manifestazione d’affetto. Alla vigilia della sfida #, idella Curva ...

juventusfc : ?? La gallery dell'allenamento di oggi ?? ? - juventusfc : La storia dei #Duels di #FiorentinaJuve inizia da qui ?? - DiMarzio : Dal progetto Superlega alle news di campo, tra formazione e infortunati. #Pirlo in conferenza prima di… - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ?? #FiorentinaJuventus - Confermate le assenze di #Chiesa e #Demiral dai convocati - calciomercatoit : ?? #FiorentinaJuventus - Confermate le assenze di #Chiesa e #Demiral dai convocati

Dietro al Diavolo però i distacchi sono molto ridotti: Atalanta e Juventus a - 1 dai rossoneri, e ... sardi terzultimi a 28 punti, con Benevento e Torino a 31, e Genoa e Spezia a 33. In vista del match Fiorentina-Juventus, Andrea Pirlo presenta la gara in conferenza stampa. Presente, futuro e stato di salute dei giocatori. La difficile trasferta al 'Franchi' contro la Fiorentina sulla strada della squadra di Pirlo. La Juventus deve continuare a vincere per mantenere viva ...