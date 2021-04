Fiorella Mannoia | in edicola “I miei passi” | antologia della sua carriera

Leggi su velvetmag

(Di sabato 24 aprile 2021)è certamente una delle voci italiane più famose di sempre. La suaormai va avanti da più di cinquanta anni e il suo carisma e il suo entusiasmo sembrano essere davvero inarrestabili. Una recente notizia ha immediatamente colpito tutti i più grandi fan dell’artista. Dal 27 aprile infatti sarà disponibile inla sua personalemusicale. Si tratta di 5 volumi che raccoglieranno la sua interanel mondomusica e quindi tutti i suoi più grandi successi. “I” conterrà inoltre, in ogni volume, un’intervista inedita. In queste cinque chiacchierate quindi la cantante racconterà come sono nate alcune dei suoi brani più famosi, oltre ...