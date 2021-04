Fiorella Mannoia, il matrimonio segreto e gli invitati, e sui i figli rivela: “Li avrei voluti ma oggi non mi mancano” (Di sabato 24 aprile 2021) La cantante Fiorella Mannoia a distanza di due mesi dal suo matrimonio ne ha svelato tutti i dettagli, dal motivo della decisione agli invitati: ecco che cosa ha detto nell’intervista per il Corriere. Fiorella Mannoia si è sposata: anche lei alla fine ha ceduto e ha detto ‘sì’ al matrimonio. La cantante lo scorso febbraio L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 24 aprile 2021) La cantantea distanza di due mesi dal suone ha svelato tutti i dettagli, dal motivo della decisione agli: ecco che cosa ha detto nell’intervista per il Corriere.si è sposata: anche lei alla fine ha ceduto e ha detto ‘sì’ al. La cantante lo scorso febbraio L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

reportrai3 : Le maestranze dello #spettacolo hanno invaso piazza del Popolo ieri, a Roma. Abbiamo raccolto la voce di Fiorella M… - fanpage : C'erano tutti, da Renato Zero a Fiorella Mannoia, da Daniele Silvestri a Max Gazzè. Le immagini dell'emozionante pr… - Marco_viscomi : @juanito1897due Come si cambia... diceva Fiorella Mannoia - Cri_Pinna : Fiorella Mannoia - Come si cambia - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL 1?6?esimi di finale Scegli la più bella CANZONE di tutti i tempi tra: LA CANZONE DE… -