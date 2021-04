Finale Berrettini-Karatsev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Belgrado 2021 (Di sabato 24 aprile 2021) Matteo Berrettini sfida Aslan Karatsev nella Finale dell’Atp 250 di Belgrado 2021. L’azzurro ha sconfitto anche Taro Daniel sulla terra serba, dopo aver battuto il padrone di casa Filip Krajinovic. Nell’atto conclusivo non ci sarà Novak Djokovic, come inizialmente si pensava, bensì Aslan Karatsev che è riuscito ad avere la meglio sul numero uno al mondo in tre set. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida per il titolo andrà in scena domenica 25 aprile, dalle ore 17:00. La diretta televisiva sarà proposta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming sul sito ufficiale dell’emittente di riferimento. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti in tempo reale, così come approfondimenti e highlights post-match. ... Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) Matteosfida Aslannelladell’Atp 250 di. L’azzurro ha sconfitto anche Taro Daniel sulla terra serba, dopo aver battuto il padrone di casa Filip Krajinovic. Nell’atto conclusivo non ci sarà Novak Djokovic, come inizialmente si pensava, bensì Aslanche è riuscito ad avere la meglio sul numero uno al mondo in tre set. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida per il titolo andrà in scena domenica 25 aprile, dalle ore 17:00. Latelevisiva sarà proposta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livesul sito ufficiale dell’emittente di riferimento. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti in tempo reale, così come approfondimenti e highlights post-match. ...

