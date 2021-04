Fials Napoli dedica sede a Roberto Maraniello | ex-segretario e Infermiere deceduto per Covid

(Di sabato 24 aprile 2021)del Cardarelli asindacalista morto di. Il figlio: Si batté per far avere i Dpi ai sanitari. A un anno dalla morte, avvenuta il 24 aprile 2020, il sindacatola suapresso l’AORN Antonio Cardarelli alla memoria diprovinciale delladi, strappato agli affetti più cari dala 58 anni. La sua è stata “una carriera esemplare, piena di soddisfazioni e riconoscimenti – ricorda il figlio Ciro – fino alla segreteria provinciale. Punto di riferimento ...

La cerimonia, organizzata da Antonio Grimaldi, segretario generale provinciale, e da Alessandro Olivieri, segretario aziendaleCardarelli, si terrà alle 10 in via Antonio ...La cerimonia, organizzata da Antonio Grimaldi, segretario generale provinciale, e da Alessandro Olivieri, segretario aziendaleCardarelli, si terrà alle 10 in via Antonio ...Napoli, Fials dedica sede del Cardarelli a Roberto Maraniello, infermiere sindacalista morto di Covid. Il figlio: Si batté per far avere i Dpi ai sanitari. A ...A un anno dalla morte, avvenuta il 24 aprile 2020, il sindacato dedica la sua sede presso l'AORN Antonio Cardarelli alla memoria di Roberto Maraniello, infermiere e segretario provinciale della ...