Festa della Liberazione | tutte le celebrazioni in Emilia-Romagna

24 aprile 2021 – Festa della Liberazione in Emilia Romagna. Domani, domenica 25 aprile 2021, ricorre il 76esimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Sono tantissimi i Comuni Emiliano-romagnoli che portano nel cuore la commemorazione della Liberazione. Anche quest'anno, nonostante le restrizioni per l'emergenza sanitaria, diversi municipi hanno organizzato eventi e iniziative, fruibili anche online. Eccone alcuni esempi. Momenti di ricordo individuali Sono state le amminstrazioni locali, l'Associazione nazionale partigiani italiani (Anpi) e la Regione stessa a mettere in moto le iniziative per la Festa dell Liberazione, 25 aprile 2021. Molti degli eventi saranno ...

