Festa del SS Crocifisso di Monreale, il programma della 395edima edizione

Inizia oggi il camino verso la Festa del SS Crocifisso di Monreale. Oggi al Santuario iniziano i riti religiosi che precedono la Festa del 3 maggio. Una Festa, come quella del 2020, in versione ridotta ma che di certo non farà mancare l'affetto e la fede dei Monrealesi nei confronti del Crocifisso. Niente processione a Monreale ma solo eventi religiosi all'interno del Santuario e nel rispetto delle norme anti Covid. L'associazione Monrealese "Festeggiamenti 3 maggio" intanto ha stilato il programma relativo ai giorni di Festa in collaborazione con l'amministrazione comunale.

