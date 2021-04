Fatima Trotta bellezza al sole e fra i fan spunta una sorpresa – FOTO

Advertising

Antonel48653021 : @dobrevsunicorns Ma, se era una Pippa pure a mese in sud quando affiancava a fatima trotta perché non era nemmeno… -

Ultime Notizie dalla rete : Fatima Trotta

Yeslife

Nello scatto,indossa un maglioncino nero, che ha la particolarità di avere una spalla ... Ad impreziosire il suo look casalingo ci pensano gli accessori: laporta una fine e delicata ...Nel 2017 torna in televisione, su Rai 2, nel cast della nuova edizione di Made in Sud, condotto da Gigi D'Alessio insieme ad Elisabetta Gregoraci e. Successivamente dirige il suo primo ...