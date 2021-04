Farmaci anti Covid: oscurati 92 siti che vendevano anche clorochina, ribavirina e idrossiclorochina (Di sabato 24 aprile 2021) Prosegue la stretta vigilanza telematica sulle vendita di medicinali on line. Un’attività sollecitata dal Ministero della Salute, concretizzata dai carabinieri del Nas. Oggi i militari hanno oscurato 92 siti web collocati su server esteri e con riferimenti di gestori non individuabili. I siti pubblicizzavano e vendevano, anche sul mercato italiano, di svariate tipologie di Farmaci anti Covid. La serie di Farmaci contro il Covid recanti varie indicazioni terapeutiche e soggetti a obbligo di prescrizione, nonché vendibili solo in Farmacia, i militari hanno individuato l’offerta in vendita di medicinali asseritamente contenenti principi attivi soggetti a particolari restrizioni d’uso e specifiche ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 aprile 2021) Prosegue la stretta vigilanza telematica sulle vendita di medicinali on line. Un’attività sollecitata dal Ministero della Salute, concretizzata dai carabinieri del Nas. Oggi i militari hanno oscurato 92web collocati su server esteri e con riferimenti di gestori non individuabili. Ipubblicizzavano esul mercato italiano, di svariate tipologie di. La serie dicontro ilrecvarie indicazioni terapeutiche e soggetti a obbligo di prescrizione, nonché vendibili solo ina, i militari hanno individuato l’offerta in vendita di medicinali asseritamente contenenti principi attivi soggetti a particolari restrizioni d’uso e specifiche ...

Advertising

Corriere : Il Nas oscura 92 siti web, vendevano farmaci anti Covid non autorizzati - TgLa7 : Nas oscurano 92 siti, vendevano farmaci anti-Covid - RaiNews : Salgono a 121 i siti oscurati nel corso del 2021 dai Nas. Tra i medicinali in vendita, anche prodotti vietati dall'… - SecolodItalia1 : Farmaci anti Covid: oscurati 92 siti che vendevano anche clorochina, ribavirina e idrossiclorochina… - LuigiF97101292 : RT @RaiNews: Salgono a 121 i siti oscurati nel corso del 2021 dai Nas. Tra i medicinali in vendita, anche prodotti vietati dall'Aifa https:… -