Far East Film Festival 2021: annunciate le nuove date e la location dell'evento (Di sabato 24 aprile 2021) Il Far East Film Festival 2021 ha ora una nuova location, annunciate le date previste per l'evento cinematografico giunto alla sua ventitreesima edizione. Il Far East Film Festival 2021 ha una nuova location e delle date previste per l'atteso evento cinematografico arrivato alla sua ventitreesima edizione: dal 24 giugno al 2 luglio il quartier generale dell'appuntamento sarà al Visionario e al Cinema Centrale di Udine. L'appuntamento si svolgerà quindi nello stesso periodo del 2020, anno che aveva obbligato ad affrontare la complicata situazione causata dalla pandemia rivedendo la formula e la struttura ... Leggi su movieplayer (Di sabato 24 aprile 2021) Il Farha ora una nuovalepreviste per l'cinematografico giunto alla sua ventitreesima edizione. Il Farha una nuovapreviste per l'attesocinematografico arrivato alla sua ventitreesima edizione: dal 24 giugno al 2 luglio il quartier generale'appuntamento sarà al Visionario e al Cinema Centrale di Udine. L'appuntamento si svolgerà quindi nello stesso periodo del 2020, anno che aveva obbligato ad affrontare la complicata situazione causata dalla pandemia rivedendo la formula e la struttura ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Far East Film Festival 2021: annunciate le nuove date e la location dell'evento - TgrRaiFVG : Cambia ancora il format del @fareastfilm di Udine, la più importante rassegna europea del cinema dell'estremo orien… - statodelsud : Nuove date Far East Film Festival, dal 24 giugno al 2 luglio - Pino__Merola : Nuove date Far East Film Festival, dal 24 giugno al 2 luglio - solocine : Nuove date Far East Film Festival, dal 24 giugno al 2 luglio -