Evviva il commissario Figliuolo, la scuola ringrazia (Di sabato 24 aprile 2021) La struttura commissariale per l’emergenza, ovvero Francesco Paolo Figliuolo, ha inviato qualche giorno fa a Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione, Protezione Civile, Comitato tecnico scientifico, Istituto Superiore di Sanità e Inail, e scusate se è poco, una lettera di indicazioni per organizzare la ripartenza del prossimo anno scolastico “per le scuole di ogni ordine e grado”. Figliuolo la invia adesso, per tempo, da esperto di logistica e grandi numeri ha capito che adesso è persino tardi quando si parla di scuola. Ci dica dove dobbiamo firmare, ci dica di che supporto ha bisogno, noi ci saremo. Sembra di leggere, messe in fila una dopo l’altra, le raccomandazioni spesso inascoltate che molti di noi danno da mesi e mesi per aprire in sicurezza e, soprattutto, per evitare le finte aperture, quelle cioè dell’apri e ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 aprile 2021) La struttura commissariale per l’emergenza, ovvero Francesco Paolo, ha inviato qualche giorno fa a Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione, Protezione Civile, Comitato tecnico scientifico, Istituto Superiore di Sanità e Inail, e scusate se è poco, una lettera di indicazioni per organizzare la ripartenza del prossimo anno scolastico “per le scuole di ogni ordine e grado”.la invia adesso, per tempo, da esperto di logistica e grandi numeri ha capito che adesso è persino tardi quando si parla di. Ci dica dove dobbiamo firmare, ci dica di che supporto ha bisogno, noi ci saremo. Sembra di leggere, messe in fila una dopo l’altra, le raccomandazioni spesso inascoltate che molti di noi danno da mesi e mesi per aprire in sicurezza e, soprattutto, per evitare le finte aperture, quelle cioè dell’apri e ...

Advertising

acolombo66 : RT @HuffPostItalia: Evviva il commissario Figliuolo, la scuola ringrazia - HuffPostItalia : Evviva il commissario Figliuolo, la scuola ringrazia - Marc852835993 : RT @BarbaraRaval: Per l’Italia,da qui a giugno, si prevedono 6,7 milioni di dosi in più.“Finalmente una bella notizia”, ha detto il commiss… - ippolito923 : RT @BarbaraRaval: Per l’Italia,da qui a giugno, si prevedono 6,7 milioni di dosi in più.“Finalmente una bella notizia”, ha detto il commiss… - GirolamoMaggio : RT @BarbaraRaval: Per l’Italia,da qui a giugno, si prevedono 6,7 milioni di dosi in più.“Finalmente una bella notizia”, ha detto il commiss… -

Ultime Notizie dalla rete : Evviva commissario Evviva il commissario Figliuolo, la scuola ringrazia Su quelle distribuite nelle scuole dal precedente commissario meglio stendere un velo pietoso, tanto s'è detto, tanto si dirà. Concentriamoci su un fatto: che tipo di mascherine. Il virus si ...

Montalbano torna in tv: sulla Rai una nuova indagine per il Commissario di Vigata Di recente 'Il metodo Catalanotti' , il nuovo e probabilmente ultimo episodio de 'Il Commissario ... ' Non vi voglio dire grazie, voglio solo dire 'Evviva!', gioire insieme a voi di questo senso di ...

Evviva il commissario Figliuolo, la scuola ringrazia L'HuffPost Evviva il commissario Figliuolo, la scuola ringrazia La lettera per la ripartenza della scuola dà voce a raccomandazioni ossessivamente ripetute e a lungo inascoltate ...

Su quelle distribuite nelle scuole dal precedentemeglio stendere un velo pietoso, tanto s'è detto, tanto si dirà. Concentriamoci su un fatto: che tipo di mascherine. Il virus si ...Di recente 'Il metodo Catalanotti' , il nuovo e probabilmente ultimo episodio de 'Il... ' Non vi voglio dire grazie, voglio solo dire '!', gioire insieme a voi di questo senso di ...La lettera per la ripartenza della scuola dà voce a raccomandazioni ossessivamente ripetute e a lungo inascoltate ...