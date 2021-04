Everton | Ancelotti | «Vittoria meritata ma il VAR ci ha aiutato» – VIDEO

(Di sabato 24 aprile 2021) Carlocelebra lacontro l’Arsenal: ecco le dichiarazioni del tecnico dell’Carlocelebra lasull’Arsenal. Le sue parole. «Si tratta di un risultato importante, unaimportante. Arriva dopo un periodo difficile, nel quale non riuscivamo a vincere e avevamo avuto tanti infortunati. Ora abbiamo recuperato molti giocatori e arriveranno i buoni risultati. Sinceramente siamo stati un po’ fortunati, credo che il pareggio sarebbe stato giusto. La decisione del VAR ci ha, ma ci teniamo i tre punti e continuiamo a lottare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

infoitsport : Vittoria esterna dell'Everton con l'Arsenal: Ancelotti crede alla Champions. Ancora proteste contro la Superlega - infoitsport : EVERTON - Ancelotti esulta: 'Risultato importante per noi, continueremo a combattere' - AzzoJacopo : Non è senza dubbio la squadra più divertente del mondo, ma Ancelotti sta facendo un mezzo miracolo con la rosa a di… - infoitsport : Arsenal-Everton 0-1, altro che Super League: Ancelotti fa lo sgambetto - infoitsport : Clamorosa papera di Leno, l'Everton espugna l'Emirates: Ancelotti a -3 dal quarto posto -

Ultime Notizie dalla rete : Everton Ancelotti

La squadra di Arteta cade in casa all'Emirates Stadium contro l'per 1 - 0 . Decisivo per il successo degli uomini diun autogol clamoroso di Leno al 76 : Saka dalla destra lascia ...L'fa lo sgambetto all'Arsenal e torna a casa con la vittoria: 0 - 1 contro i Gunners che vedono l'Europa sempre più lontana Carlonon fa sconti all'Arsenal ed esce con i tre punti dall'...Il centrocampista della Fiorentina piace alla Juventus, che secondo il quotidiano potrebbe anche mettere sul piatto il cartellino di McKennie ...Gaetano Castrovilli, centrocampista classe 1997 della Fiorentina, torna prepotentemente nel mirino della Juventus in vista della prossima stagione: stando a quanto riportato dal "Corriere ...