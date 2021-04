Esame di Stato addio, nel Recovery le lauree abilitanti per semplificare l’accesso al mondo del lavoro (Di sabato 24 aprile 2021) Nel Recovery addio all’Esame di Stato, basterà la laurea Per rendere più veloci i processi di abilitazione alle professioni, nel Recovery Plan arriva la riforma sull’accesso al mondo del lavoro. Le lauree abilitanti sostituiranno l’Esame di Stato. Per alcune categorie, quindi, cambia la modalità di abilitazione all’esercizio della professione. Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), a pagina 200, si legge: “La riforma prevede la semplificazione delle procedure per l’abilitazione all’esercizio delle professioni, rendendo l’Esame di laurea coincidente con l’Esame di Stato, con ciò semplificando e velocizzando ... Leggi su tpi (Di sabato 24 aprile 2021) Nelall’di, basterà la laurea Per rendere più veloci i processi di abilitazione alle professioni, nelPlan arriva la riforma sulaldel. Lesostituiranno l’di. Per alcune categorie, quindi, cambia la modalità di abilitazione all’esercizio della professione. Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), a pagina 200, si legge: “La riforma prevede la semplificazione delle procedure per l’abilitazione all’esercizio delle professioni, rendendo l’di laurea coincidente con l’di, con ciò semplificando e velocizzando ...

Corriere : Abolito l’esame di stato per abilitarsi alle professioni: sarà sufficiente la laurea - fattoquotidiano : “La laurea sarà valida come esame di Stato per essere abilitati”: la riforma annunciata dall’ultima bozza del Recov… - FrancescoMend17 : Esame di stato:a mio parere,una sciocchezza;ti portano fino all'ultimo anno di liceo e poi l'esame e hanno il corag… - pelias01 : RT @OGiannino: Vedo titolesse su laurea professionalizzante che in alcuni casi soppianta esame di Stato: c’è fin da prima versione PNRR di… - AlbinavalAlba : RT @MarcoNoel19: Hanno tolto l'esame di stato per diventare psicologi : basterà la laurea e aver scritto ad un paio di contatti social : '… -