Esame di Stato abolito, basterà la laurea. Psicologia, Farmacia, odontoiatria: quali sono le professioni interessate (Di sabato 24 aprile 2021) Con il Recovery plan sarà abolito l’Esame di Stato: per esercitare la professione basterà la laurea. Di quali professioni si parla. abolito l’Esame di Stato, basterà la laurea: questo è uno dei provvedimenti inseriti nella bozza del Recovery plan discussa in Cdm nella mattinata del 24 Aprile. Uno degli obiettivi del Piano è quello di rendere più nello e smart il Pase: meno burocrazia, più lavoro e soprattutto più efficienza. L’abolizione dell’Esame di Stato per le lauree abilitanti rientra in questa ottica. Con il Recovery plan sarà abolito l’Esame di Stato: basterà la ... Leggi su newsmondo (Di sabato 24 aprile 2021) Con il Recovery plan saràl’di: per esercitare la professionela. Disi parla.l’dila: questo è uno dei provvedimenti inseriti nella bozza del Recovery plan discussa in Cdm nella mattinata del 24 Aprile. Uno degli obiettivi del Piano è quello di rendere più nello e smart il Pase: meno burocrazia, più lavoro e soprattutto più efficienza. L’abolizione dell’diper le lauree abilitanti rientra in questa ottica. Con il Recovery plan saràl’dila ...

