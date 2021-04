Ere Glaciali | Ciclo solare in atto | il 25 | situazione

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 24 aprile 2021) Fotocomposizione Sole e Terra. Il25 dopo essere andato avanti lentamente, con rare macchie solari, da due settimane non ne presenta più. Tutti ciò sembrerebbe procede secondo le previsioni ufficiali del NOAA. Rammentiamo che il NOAA prevedeva undebole, paragonabile, all’incirca a quello precedenze. E gli ultimi aggiornamenti dell’agenzia non si discostano dalle precedenti proiezioni questo. Il25 dovrebbe toccare il piccorno al luglio 2025, o per difetto in uno dei 12 mesi del medesimo anno. È atteso un numero di macchie solari moderatamente basso, con ampi periodi di assenza. Il nuovonon è quindi più intenso rispetto alle previsioni, ma le oscillazioni di previsione farebbero intendere che il ...