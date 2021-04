Enrico Ruggeri e Alessandro Gassman ai ferri corti sui social | “Dovevo tenerle per me”

(Di sabato 24 aprile 2021) Il gesto dell’attore e cantante,, non è stato digerito a dovere da. “Certe cose la prossima volta…” Il cantante ed ospite d’eccezione nei salotti serali dei… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Alessandro Gassman edai ferri corti. L'attore romano ha deciso di bloccare il cantantautore su Twitter dopo una discussione che i due avevano avuto in merito alle misure restrittive contro il Covid. Tutto è ...Alessandro Gassmann bloccasu Twitter . Tutto risale a quando l'attore ha parlato sui social della festa dei vicini interrogandosi se chiamare la polizia o meno e a quel pensiero il cantante aveva risposto ...Agli “amici di sinistra”. Ed è proprio agli “amici di sinistra” che oggi Enrico Ruggeri pone un quesito, un po’ provocatorio, su Twitter: “Una domanda ai miei (molti) amici di sinistra: come ...Alessandro Gassmann blocca Enrico Ruggeri su Twitter. Il tweet ha scatenato una grande polemica, ma alla fine tutto sembrava essere superato fino a quando Ruggeri non ha segnalato il blocco sul social ...