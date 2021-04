Ema: 'Sì alla seconda dose del vaccino AstraZeneca a chi ha ricevuto la prima' (Di sabato 24 aprile 2021) Il comitato dell Ema ha raccomandato di continuare a somministrare la seconda dose di Vaxzevria, il vaccino AstraZeneca, tra 4 e 12 settimane dopo aver somministrato la prima in linea con le ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 24 aprile 2021) Il comitato dell Ema ha raccomandato di continuare a somministrare ladi Vaxzevria, il, tra 4 e 12 settimane dopo aver somministrato lain linea con le ...

Advertising

GazzettaDelSud : ?? Il comitato dell’Ema ha raccomandato di continuare a somministrare la seconda dose di Vaxzevria, il #vaccino… - lorenzocasalin4 : RT @lorenzocasalin4: AstraZeneca, Ema: 'Sì alla seconda dose con lo stesso vaccino' - euronews (in Italiano) - lorenzocasalin4 : AstraZeneca, Ema: 'Sì alla seconda dose con lo stesso vaccino' - euronews (in Italiano) - Alla_Ecila : RT @RobertoBurioni: BUONE NOTIZIE - EMA ha appena approvato un aumento di capacità produttiva europea di vaccini Pfizer e Moderna. VACCINIA… - mmpbowen : @hampelotto2 No, non ha mai mandato le carte e non ha mai fatto richiesta per la commercializzazione. Ema ha soltan… -