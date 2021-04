Elche-Levante: formazioni ufficiali, quote, pronostici. La giornata comincia dal Martinez Valero (Di sabato 24 aprile 2021) L’Elche è in grande difficoltà: con 27 punti è penultimo, a pari merito con l’Huesca, ed è fortemente a rischio di retrocessione. Nella gara infrasettimanale di Liga, i valenciani hanno subito la beffa del pareggio nel finale contro il Valladolid; si trattava di un fondamentale scontro diretto per la salvezza, vincerlo avrebbe signficato tantissimo. Il InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 24 aprile 2021) L’è in grande difficoltà: con 27 punti è penultimo, a pari merito con l’Huesca, ed è fortemente a rischio di retrocessione. Nella gara infrasettimanale di Liga, i valenciani hanno subito la beffa del pareggio nel finale contro il Valladolid; si trattava di un fondamentale scontro diretto per la salvezza, vincerlo avrebbe signficato tantissimo. Il InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

sportli26181512 : Liga, Elche-Levante LIVE 0-0. Stasera c'è Real Madrid-Betis Siviglia: La 32a giornata di Liga inizia oggi con quatt… - Toro_News : ???? | ITALIA GRANATA L'argentino chiamato a guidare l'#Elche: contro il #Levante una partita da non sbagliare - LorenzoZL74 : @ciapalchelghe Ed é anche ignorante come tanti ex calciatori. Questo particolare, cioè che ci vogliono i soldi per… - ilveggente_it : ?? #LIGA #Elche Vs #Levante è una partita valida per la 32° giornata di Liga che si giocherà sabato alle ore 14.00… - infobetting : Elche-Levante (sabato H 14.00): formazioni, quote, pronostici. La giornata comincia -