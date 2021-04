Eder: “Lo Jiangsu Suning vende il pullman? Allora forse mi paga” (Di sabato 24 aprile 2021) Almeno, se riescono a vendere il pullman, forse pagano quello che devano pagare!!! Speriamo…”. Così, sul proprio account ufficiale di Twitter, l’ex interista Eder Citadin Martins, brasiliano naturalizzato italiano, attualmente in forza al San Paolo. Il suo post assai ironico fa riferimento alla notizia del pullman dello Jiangsu, la squadra di Suning, che è stato messo in vendita, dopo che il club ha cessato di esistere. E’ chiaro il riferimento a conti evidentemente non saldati da parte della vecchia proprietà del club. Lo stesso Eder, poco tempo fa, aveva attaccato duramente i vertici di Suning. Anche a gennaio, il giocatore aveva scritto frasi pesanti contro la proprietà cinese, che non ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 aprile 2021) Almeno, se riescono are ilno quello che devanore!!! Speriamo…”. Così, sul proprio account ufficiale di Twitter, l’ex interistaCitadin Martins, brasiliano naturalizzato italiano, attualmente in forza al San Paolo. Il suo post assai ironico fa riferimento alla notizia deldello, la squadra di, che è stato messo in vendita, dopo che il club ha cessato di esistere. E’ chiaro il riferimento a conti evidentemente non saldati da parte della vecchia proprietà del club. Lo stesso, poco tempo fa, aveva attaccato duramente i vertici di. Anche a gennaio, il giocatore aveva scritto frasi pesanti contro la proprietà cinese, che non ...

