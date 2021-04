Ecobonus: altri 76 mln per incentivi moto e auto (Di sabato 24 aprile 2021) A partire da venerdì 23 aprile 2021 saranno incrementate di oltre 76 milioni di euro le risorse , disponibili sulla piattaforma Ecobonus.mise.gov.it, per prenotare l'incentivo per l'acquisto di veicoli... Leggi su feedpress.me (Di sabato 24 aprile 2021) A partire da venerdì 23 aprile 2021 saranno incrementate di oltre 76 milioni di euro le risorse , disponibili sulla piattaforma.mise.gov.it, per prenotare l'incentivo per l'acquisto di veicoli...

Advertising

infoiteconomia : Ecobonus: altri 76 milioni per incentivi per l'acquisto di moto e auto - infoiteconomia : Ecobonus, altri 76 milioni per incentivi auto e moto - infoiteconomia : Ecobonus auto 2021: arrivano altri 76 milioni di euro - _autoblog : Ecobonus auto 2021: arrivano altri 76 milioni di euro - infoiteconomia : Incentivi auto, in arrivo altri 76 milioni di euro per l'Ecobonus -