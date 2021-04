Eccola la rivoluzione verde | tre paginette nel Piano del governo e un grosso vuoto di idee

(Di sabato 24 aprile 2021) Nella bozza delnazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che sta per essere partorito dalDraghi, si parla anche di “e transizione ecologica”. Il futuro del mondo, dell’Unione europea e dell’Italia ha un senso se pensato e progettato con questa chiave. Si tratta di parole che non sono un dettaglio marginale, sono il fulcro di una svolta paragonabile a quella che due secoli fa ha segnato l’esordio dellaindustriale. Quest’ultima ci ha garantito molti vantaggi; tuttavia il suo impatto ambientale nell’arco di 200 anni – un istante, se guardiamo alla storia dell’Homo sapiens, e un millesimo di secondo, se ragioniamo in termini geologici – ha portato l’umanità sull’orlo della catastrofe globale. Non è solo in discussione il benessere di noi privilegiati, è in ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Eccola rivoluzione

Il Fatto Quotidiano

... anche nei cicli brevi, capace di portare una vera e propriain cucina. E no: non serve ... Così,in cucina alla ricerca di una soluzione semplice ed efficace per ottenere una pulizia ...... quando pareva destinata all'oblio,riapparire in questa nostra era quale reazione "all'... Discorso in sintonia perfetta con lache bisognerebbe mettere in atto se si volesse ...Nello sterminato catalogo di Amazon Prime Video è da poco disponibile Framed, un film indipendente, scritto e diretto dal giovane filmmaker italiano Nick Rizzini, residente a Londra da oltre un decenn ...Al Giro di quest’anno, la casa mostrerà la nuova arrivata nella ‘famiglia Yaris’, la Cross, un Suv compatto – prenotabile da maggio e in consegna a settembre – dotato della tecnologia Ibrida Toyota pi ...