Eboli | 85enne fermato due volte con le prostitute | “È colpa del vaccino anti-Covid”

"È l'effetto del vaccino Covid". Questa l'assurda giustificazione data da un 85enne, sorpreso per ben due volte nel giro di un'ora e mezza dalla Polizia Municipale mentre, sul litorale di Eboli, in provincia di Salerno, era in compagnia di prostitute. fermato dagli agenti, l'anziano si è giustificato dando la responsabilità al vaccino anti-Coronavirus. A riportare la vicenda è il sito Fanpage. La scusa non è servita a nulla, se non a strappare un sorriso. L'85enne infatti è stato multato in entrambe le occasioni per violazione delle norme anti contagio, e dovrà pagare poco più di mille euro. La prima volta l'anziano è stato notato a bordo di un camper in compagnia di due prostitute.

